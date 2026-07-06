Главное управление МЧС России по Якутии получило современный дрон

«Комплекс отличается высокой мобильностью: его можно подготовить к вылету всего за 30 минут, а вся поступающая информация не только отображается на наземной станции управления в реальном времени, но и сохраняется на жестком диске для последующего анализа — это помогает совершенствовать методики реагирования и детально разбирать отдельные эпизоды чрезвычайных ситуаций», — отметили в главном управлении МЧС России по Якутии.