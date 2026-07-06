Главное управление МЧС России по Якутии получило современный дрон

Беспилотная авиационная система Supercam S‑350 поступила в главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия). Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Supercam S‑350 решает сразу несколько важных задач: ведет воздушную разведку, передает данные в органы управления МЧС и выполняет аэрофотосъемку с привязкой снимков к географическим координатам. Кроме того, система обеспечивает сопровождение, наведение и корректировку действий спасательных и поисковых групп — это особенно важно при поиске людей, тушении лесных пожаров или мониторинге паводковой обстановки.
«Комплекс отличается высокой мобильностью: его можно подготовить к вылету всего за 30 минут, а вся поступающая информация не только отображается на наземной станции управления в реальном времени, но и сохраняется на жестком диске для последующего анализа — это помогает совершенствовать методики реагирования и детально разбирать отдельные эпизоды чрезвычайных ситуаций», — отметили в главном управлении МЧС России по Якутии.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.