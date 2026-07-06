Фанаты сборной Бразилии бросили стакан в Неймара после поражения от Норвегии

Вместе со сборной Бразилии нападающий выигрывал Олимпийские игры в 2016 году, брал серебро Игр-2012 и Кубка Америки-2021, а также завоёвывал Кубок конфедераций в 2013 году. Сразу после финального свистка в игре с норвежцами футболист объявил об уходе из сборной. На счету игрока 80 голов в 130 играх — он лидирует по этим показателям за всю историю бразильской команды.