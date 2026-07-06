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Фанаты сборной Бразилии бросили стакан в Неймара после поражения от Норвегии

Болельщики сборной Бразилии встретили свистом нападающего Неймара после поражения от Норвегии в ⅛ финала чемпионата мира и бросили в него стакан. Об этом сообщает TNT Sports.

Источник: Life.ru

Встреча завершилась со счётом 1:2. Когда футболист покидал поле и направлялся в подтрибунное помещение, с трибуны в него полетел пластиковый стаканчик. Спортсмен окликнул одного из зрителей, но партнёры по команде быстро увели его.

Вместе со сборной Бразилии нападающий выигрывал Олимпийские игры в 2016 году, брал серебро Игр-2012 и Кубка Америки-2021, а также завоёвывал Кубок конфедераций в 2013 году. Сразу после финального свистка в игре с норвежцами футболист объявил об уходе из сборной. На счету игрока 80 голов в 130 играх — он лидирует по этим показателям за всю историю бразильской команды.

Текущее мировое первенство принимают США, Канада и Мексика. В турнире впервые участвуют 48 команд. Соревнования продлятся до 19 июля. Действующим обладателем титула остаётся Аргентина.

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