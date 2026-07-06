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На Дону морской мультимодальный порт перешел под контроль государства

Соответствующая информация содержится в системе «СПАРК-Интерфакс».

Государство получило контроль над ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» (РММП). Данные зафиксированы в системе «СПАРК‑Интерфакс».

Контроль обеспечен через цепочку владения: в июне 2026 года ООО «Нефтехимремстрой» (в собственности Росимущества) стало управляющей организацией АО «КП Капитал», владеющего 99,9% акций РММП. Ещё 0,1% доли в порту напрямую находится в собственности Росимущества. Ранее эта доля принадлежала Дмитрию Гордице — совладельцу группы КИМП, чьи представители были обвинены в хищении бюджетных средств.

РММП зарегистрирован в Ростове‑на‑Дону в 2017 году, специализируется на транспортной обработке грузов. Генеральный директор компании — Андрей Курсин, уставный капитал — 250 млн рублей. Годовая мощность перевалки — 1,2 млн тонн. По итогам 2025 года выручка порта выросла на 40% (до 833,8 млн рублей), чистая прибыль — на 150% (до 64,2 млн рублей).