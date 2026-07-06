На Дону морской мультимодальный порт перешел под контроль государства

Контроль обеспечен через цепочку владения: в июне 2026 года ООО «Нефтехимремстрой» (в собственности Росимущества) стало управляющей организацией АО «КП Капитал», владеющего 99,9% акций РММП. Ещё 0,1% доли в порту напрямую находится в собственности Росимущества. Ранее эта доля принадлежала Дмитрию Гордице — совладельцу группы КИМП, чьи представители были обвинены в хищении бюджетных средств.