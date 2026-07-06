Ввод нового межмуниципального полигона ТКО в Арзамасе отложен на 2028 год

Ввод нового межмуниципального полигона ТКО в Арзамасе в эксплуатацию «ввиду ряда объективных причин» отложен до 1 июля 2028 года, следует из документов министерства экологии Нижегородской области, опубликованных на сайте областного правительства. Ранее полигон планировали запустить до 2027 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», мусоросортировочный комплекс за 2,9 млрд руб. строят по концессии правительства с дочерним предприятием корпорации развития Нижегородской области ООО «Проект 3». Мощность полигона составит 160 тыс. тонн, проект предполагает строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса, участков компостирования и обработки крупногабаритных отходов и полигона для захоронения ТКО. Он расположится около села Волочиха и будет обслуживать южные округа Нижегородской области.
В связи с переносом сроков ввода комплекса планируется перераспределить потоки ТКО с Арзамасского и Сергачского кластеров на другие объекты размещения ТКО с 1 января 2027 года до 30 июня 2028 года, отмечается в документах.