В Минске бизнесвумен с алкоголизмом проворачивала крупные аферы

В 2024 году минчанка учредила новую фирму по изготовлению под заказ лесоматериалов. У аферистки не было договоренностей с лесхозами о поставках древесины, не было производственных мощностей и даже рабочих, но она все равно заключила договор на поставку большого объема оцилиндрованного бревна, получив 100% предоплаты с заказчика в сумме более 26 тысяч долларов. А еще спустя время родной брат обвиняемой нашел еще одного иностранного клиента, заключив договор на 37 тысяч долларов с получением всей суммы предоплаты на счет общества.