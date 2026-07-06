В Минске бизнесвумен с алкоголизмом проворачивала крупные аферы. Об этом в прокуратуре Первомайского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигуранткой уголовного дела стала 52-летняя ранее не судимая директор одного из обществ с ограниченной ответственностью. Бизнес женщины был построен на изготовлении лесоматериалов под заказ, но особого дохода он не приносил. Летом 2023 года возникли проблемы с выполнением обязательств по договору, за который фигурантка получила предоплату в 8500 белорусских рублей. Заказчик просил ускориться, и минчанка попросила у нее долг 2000 долларов, чтобы якобы срочно оплатить лесоматериалы, и получила эти деньги.
Но спустя время долг она не вернула, и еще через пару месяцев мужчина сказал, что пойдет в суд. После этого аферистка все-таки передала ему 500 долларов, но остальные деньги с нее были взысканы все-таки через суд.
В 2024 году минчанка учредила новую фирму по изготовлению под заказ лесоматериалов. У аферистки не было договоренностей с лесхозами о поставках древесины, не было производственных мощностей и даже рабочих, но она все равно заключила договор на поставку большого объема оцилиндрованного бревна, получив 100% предоплаты с заказчика в сумме более 26 тысяч долларов. А еще спустя время родной брат обвиняемой нашел еще одного иностранного клиента, заключив договор на 37 тысяч долларов с получением всей суммы предоплаты на счет общества.
Обязательства по договорам бизнес-леди не выполняла, а все деньги потратила. Когда потерпевшие обратились в милицию, в отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве. В суде свою вину она не признала.
Суд признал ее виновной в мошенничестве (ч.1 и ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к пяти годам заключения в исправительной колонии в условиях общего режима и штрафу 150 базовых величин (6750 белорусских рублей в июле 2026 года). Также ее будут принудительно лечить от хронического алкоголизма. Потерпевшему она должна будет выплатить оставшуюся сумму долга и возместить причиненный моральный вред — 300 рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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