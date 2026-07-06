Московская компания выиграла тендер ВГТУ по поставке лазера для КБХА за 77 млн

Воронежский технический госуниверситет (ВГТУ) определил подрядчика для поставки лазерно-оптической системы для АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Им стало московское ООО «Борлас секьюрити системз». Контракт с подрядчиком заключили по начальной цене 77 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Компания была единственным участником аукциона. Согласно аукционной документации, закупаемый специальный комплекс предназначен для отработки режимов лазерного воздействия и доработки конструктивных решений. Оборудование должно обеспечивать нанесение элементов искусственной шероховатости на дно «сложно ориентированных в пространстве фрезерованных каналов».
Финансирование контракта осуществляется за счет субсидий на выполнение государственного задания. Срок поставки лазерной установки — до 15 марта 2027 года.
По данным Rusprofile, ООО «Борлас секьюрити системз» зарегистрировано в октябре 2004 года в Москве для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор — Александр Рыбаков. Учредителем выступает столичное ООО «Борлас тех», также ведущее деятельность в области разработки компьютерного ПО. Владельцами компании являются московское ООО «Инвестпроекты» (торговля, 50,1%), Алексей Ананьин (39,9%), Дмитрий Кичко и Сергей Прошлецов (по 5%). Выручка «Борлас секьюрити системз» по итогам 2025 года составляет 1,4 млрд, чистая прибыль — 3,8 млн руб.
В конце мая стало известно о намерении ВГТУ и КБХА разработать установку с числовым программным управлением для лазерного нанесения искусственных шероховатостей на металлические поверхности сложной формы. На форуме Столля проректор вуза Игорь Дроздов уточнил, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн руб. По его словам, макетный образец станка будет готов в 2026 году, а создание действующего образца запланировано на 2027 год. В презентации проекта подчеркивалось, что одной из ключевых задач является импортозамещение.