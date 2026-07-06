Московская компания выиграла тендер ВГТУ по поставке лазера для КБХА за 77 млн

В конце мая стало известно о намерении ВГТУ и КБХА разработать установку с числовым программным управлением для лазерного нанесения искусственных шероховатостей на металлические поверхности сложной формы. На форуме Столля проректор вуза Игорь Дроздов уточнил, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн руб. По его словам, макетный образец станка будет готов в 2026 году, а создание действующего образца запланировано на 2027 год. В презентации проекта подчеркивалось, что одной из ключевых задач является импортозамещение.