Красноярцам рассказали, чем опасны осы летом

Чтобы не привлекать ос, специалисты советуют убирать падалицу, не оставлять на улице сладкие продукты, открытый урожай, корма для животных и бытовые отходы. Также стоит осматривать постройки: гнезда могут появляться под крышей, в щелях и затененных местах. Самостоятельно разрушать их механически или выжигать опасно, лучше обращаться к специалистам.