Красноярцам рассказали, чем опасны осы летом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Летом осы чаще появляются на дачах и участках, где созревают ягоды и фрукты. В Красноярском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» предупреждают: осиный яд — сильный аллерген, а сами насекомые могут жалить несколько раз подряд. Если потревожить гнездо, есть риск атаки всего роя.
Чтобы не привлекать ос, специалисты советуют убирать падалицу, не оставлять на улице сладкие продукты, открытый урожай, корма для животных и бытовые отходы. Также стоит осматривать постройки: гнезда могут появляться под крышей, в щелях и затененных местах. Самостоятельно разрушать их механически или выжигать опасно, лучше обращаться к специалистам.
При укусе нужно промыть место холодной водой, обработать антисептиком, приложить холод и принять антигистаминный препарат. Срочно к врачу стоит обратиться при укусе в лицо, язык или горло, а также при затрудненном дыхании, головокружении, температуре или сильном отеке.