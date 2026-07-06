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«Поезд Победы» в Беларуси посетили около 22 тысяч человек

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Экспозиции «Поезда Победы» в Беларуси посетили в текущем году около 22 тысяч человек, сообщили в пресс-службе БЖД.

Источник: Sputnik.by

Маршрут «Поезда» был составлен с учетом знаменательных и памятных дат в республике и прошел через семь городов.

«В этом году “Поезд Победы” в Беларуси посетили около 22 тысяч человек. Всего же за пять лет реализации проекта в нашей стране с экспозицией передвижного музея ознакомились порядка 160 тысяч ее жителей», — говорится в сообщении.

«Поезд Победы» побывал в Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске. Экспозиция поезда — интерактивная, в каждом вагоне отдельная глава военной хроники. Экскурсия длилась 45 минут, за это время посетители проходят путь от предвоенной мирной жизни до победного мая 1945-го. Посетить Поезд Победы можно до 5 июля включительно по пригласительным билетам.

«Поезд Победы» стартовал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве. За это время он преодолел более 220 тысяч километров. Маршрут уникального передвижного музея охватил территорию России, Абхазии и Беларуси — от Бреста до Владивостока. Состав останавливался в 229 городах в 83 регионах.

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