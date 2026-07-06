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Певица Валерия поразила поклонников фото в бикини на отдыхе в Дубае

Певица Валерия поделилась фотографиями из отпуска, который проводит со своими близкими в Дубае.

Певица Валерия поделилась фотографиями из отпуска, который проводит со своими близкими в Дубае.

58-летняя артистка поразила поклонников стройной фигурой, опубликовав кадры в бикини.

— Впервые в Дубае в июле в плюс 37 градусов. Не так жарко, как ожидали. Просто кайф. Несколько дней передышки — это счастье. А когда рядом любимые люди, счастье вдвойне, — подписала публикацию артистка.

Подписчики певицы восхитились внешним видом Валерии.

«А почему нам не рассказали, что у Афродиты есть сестра?» — написал один из комментаторов.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин женаты уже 22 года. По ее словам, их браку ничего не угрожает, потому что они друзья и партнеры во всех сферах жизни. Ранее артистка опровергла слухи о разводе и разделе имущества с Пригожиным. Она подчеркнула, что эта ситуация — наглядный пример спекуляций на именах знаменитостей ради привлечения внимания.

До этого оперная певица Анна Нетребко опубликовала в личном блоге фотографии со встречи с близкими в Лондоне. Пользователи Сети оценили необычный образ артистки: на фотография артистка появилась в монохромном нежно-голубом образе. Воздушная юбка наполовину просвечивала ее фигуру, а сверху на Нетребко был голубой топ и жилет в тон костюму.

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