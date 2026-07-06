Певица Валерия поразила поклонников фото в бикини на отдыхе в Дубае

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин женаты уже 22 года. По ее словам, их браку ничего не угрожает, потому что они друзья и партнеры во всех сферах жизни. Ранее артистка опровергла слухи о разводе и разделе имущества с Пригожиным. Она подчеркнула, что эта ситуация — наглядный пример спекуляций на именах знаменитостей ради привлечения внимания.