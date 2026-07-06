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Чтим память героев народного ополчения

5 июля торжественно завершился марафон «Города-герои — города Героев. Дорогами народных ополченцев».

5 июля торжественно завершился марафон «Города-герои — города Героев. Дорогами народных ополченцев».

Народное ополчение начало формироваться 85 лет назад, 3 июля 1941 года, во всех крупных городах Советского Союза. Московское стало самым многочисленным — на фронт ушли более 200 тысяч человек.

В 2026 году подвигу народных ополченцев в годы Великой Отечественной войны посвятили марафон «Города-герои — города Героев».

— Количество регионов, через которые прошел марафон, в этом году увеличилось. Экипажи прошли более 13 тысяч километров, количество участников превысило 100 тысяч человек, состоялось более 100 мероприятий, — рассказал инициатор проекта, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, отметив, что все цели марафона достигнуты и начинается подготовка к следующему, который пройдет в 2027 году.

Корреспондент «Вечерней Москвы» тоже участвовал в марафоне и проехал по его Западному маршруту — по регионам России и Белоруссии.

Другие экипажи марафона отправились на север и на юг. В городах-героях, куда приезжали экипажи марафона, проходил показ фильма Игоря Угольникова «По зову сердца», посвященного подвигу московских ополченцев. Каждый сеанс завершался аплодисментами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Вячеслав Сивко, Герой Российской Федерации:

— Для нас, для геройского сообщества, важно, как сохраняется память о нашем героическом наследии. Мы остались довольны увиденным в Белоруссии. Она чтит память москвичей, которые освобождали эти земли.

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