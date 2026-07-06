Чтим память героев народного ополчения

— Количество регионов, через которые прошел марафон, в этом году увеличилось. Экипажи прошли более 13 тысяч километров, количество участников превысило 100 тысяч человек, состоялось более 100 мероприятий, — рассказал инициатор проекта, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, отметив, что все цели марафона достигнуты и начинается подготовка к следующему, который пройдет в 2027 году.