Чтим память героев народного ополчения

5 июля торжественно завершился марафон «Города-герои — города Героев. Дорогами народных ополченцев».
Народное ополчение начало формироваться 85 лет назад, 3 июля 1941 года, во всех крупных городах Советского Союза. Московское стало самым многочисленным — на фронт ушли более 200 тысяч человек.
В 2026 году подвигу народных ополченцев в годы Великой Отечественной войны посвятили марафон «Города-герои — города Героев».
— Количество регионов, через которые прошел марафон, в этом году увеличилось. Экипажи прошли более 13 тысяч километров, количество участников превысило 100 тысяч человек, состоялось более 100 мероприятий, — рассказал инициатор проекта, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, отметив, что все цели марафона достигнуты и начинается подготовка к следующему, который пройдет в 2027 году.
Корреспондент «Вечерней Москвы» тоже участвовал в марафоне и проехал по его Западному маршруту — по регионам России и Белоруссии.
Другие экипажи марафона отправились на север и на юг. В городах-героях, куда приезжали экипажи марафона, проходил показ фильма Игоря Угольникова «По зову сердца», посвященного подвигу московских ополченцев. Каждый сеанс завершался аплодисментами.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Вячеслав Сивко, Герой Российской Федерации:
— Для нас, для геройского сообщества, важно, как сохраняется память о нашем героическом наследии. Мы остались довольны увиденным в Белоруссии. Она чтит память москвичей, которые освобождали эти земли.