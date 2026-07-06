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Нашли своего «клона» в соцсетях? Это могут быть мошенники. В МВД рассказали, что делать

МВД: аферисты создают профили-двойники россиян в соцсетях и мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

В МВД России предупредили граждан о новой уловке аферистов — создании так называемых профилей-двойников. Злоумышленники копируют страницы пользователей в соцсетях и мессенджерах, чтобы обманывать их родных, коллег или подрывать репутацию жертвы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИТ-технологий МВД.

По данным ведомства, с помощью поддельных аккаунтов преступники могут рассылать просьбы о переводах денег друзьям и родственникам. Также они не гнушаются создавать анкеты на сайтах знакомств с чужими фото или распространять вирусы и фишинговые ссылки для взлома устройств.

Кроме того, двойники используются для сбора личной или корпоративной информации у коллег, а также для накрутки отзывов и спама. Полностью обезопасить себя нельзя, но в МВД подчеркнули, что комплекс мер поможет снизить риски.

Гражданам советуют не публиковать в открытом доступе полную дату рождения, адрес, данные документов и фото с личными элементами. Специалисты рекомендуют скрыть список друзей и подписчиков, а также настроить фильтрацию входящих сообщений только от друзей. При обнаружении фейкового аккаунта в ведомстве посоветовали сразу жаловаться в техподдержку платформы для его блокировки.

Ранее россиян предупредили о другой схеме обмана — «кнопка отписки от рассылки». При помощи фейковых страниц, аферисты могут заполучить личные данным жертвы, а после использовать из в целях наживы.