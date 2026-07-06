Жилищное кредитование в Ростовской области увеличилось в два раза

С января по май 2026 года Сбербанк оформил жилищные кредиты более чем 8,8 тыс. жителей региона на общую сумму около 36 млрд руб. Годом ранее за те же месяцы кредиты в этом банке получили 4,6 тысячи дончан на 20,1 млрд руб. Таким образом, число заёмщиков выросло примерно вдвое, а объём выдач — в полтора раза. Средний размер ипотечного кредита в Сбербанке при этом снизился с 4,3 млн рублей в 2025 году до 4,1 млн руб. в 2026-м.