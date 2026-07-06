Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярского края выиграл поездку на Камчатку

Житель Красноярского края Александр Кулев стал одним из победителей экологического спецпроекта «Мир в твоих руках» программы «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Житель Красноярского края Александр Кулев стал одним из победителей экологического спецпроекта «Мир в твоих руках» программы «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Всего в конкурсе участвовали более 5 тыс. человек. В финальный список вошли 10 победителей, которые в конце июля 2026 года отправятся в путешествие на Камчатку. Александр Кулев является выпускником Университета Решетнева и вожатым детского оздоровительного лагеря «КрасЭйр». Он не первый год участвует в спецпроектах «Другого дела». Для участия в конкурсе молодые люди писали мотивационное эссе о своих экологических привычках и проходили тесты о заповедных территориях России, экологической безопасности, переработке и утилизации вторсырья.

«В своем родном городе Бородино Красноярского края я работал в стройотрядах, там мы высаживали цветы. В повседневной жизни всегда стараюсь придерживаться экологических привычек. Например, ношу шоппер для покупок вместо пакетов или использую многоразовые тары вместо обычных упаковок», — рассказал Александр Кулев.

Победителей ждет семидневная программа на Камчатке. Они посетят перерабатывающие предприятия, заповедные зоны и национальные парки, встретятся с экологами-наставниками и разработают собственные экопроекты. Также для участников подготовят культурную программу, связанную с природой, традициями и историей Камчатского края.

Программа «Другое дело» действует в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше