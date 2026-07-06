Житель Красноярского края выиграл поездку на Камчатку

Всего в конкурсе участвовали более 5 тыс. человек. В финальный список вошли 10 победителей, которые в конце июля 2026 года отправятся в путешествие на Камчатку. Александр Кулев является выпускником Университета Решетнева и вожатым детского оздоровительного лагеря «КрасЭйр». Он не первый год участвует в спецпроектах «Другого дела». Для участия в конкурсе молодые люди писали мотивационное эссе о своих экологических привычках и проходили тесты о заповедных территориях России, экологической безопасности, переработке и утилизации вторсырья.