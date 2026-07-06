Житель Красноярского края выиграл поездку на Камчатку

Житель Красноярского края Александр Кулев стал одним из победителей экологического спецпроекта «Мир в твоих руках» программы «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Всего в конкурсе участвовали более 5 тыс. человек. В финальный список вошли 10 победителей, которые в конце июля 2026 года отправятся в путешествие на Камчатку. Александр Кулев является выпускником Университета Решетнева и вожатым детского оздоровительного лагеря «КрасЭйр». Он не первый год участвует в спецпроектах «Другого дела». Для участия в конкурсе молодые люди писали мотивационное эссе о своих экологических привычках и проходили тесты о заповедных территориях России, экологической безопасности, переработке и утилизации вторсырья.
«В своем родном городе Бородино Красноярского края я работал в стройотрядах, там мы высаживали цветы. В повседневной жизни всегда стараюсь придерживаться экологических привычек. Например, ношу шоппер для покупок вместо пакетов или использую многоразовые тары вместо обычных упаковок», — рассказал Александр Кулев.
Победителей ждет семидневная программа на Камчатке. Они посетят перерабатывающие предприятия, заповедные зоны и национальные парки, встретятся с экологами-наставниками и разработают собственные экопроекты. Также для участников подготовят культурную программу, связанную с природой, традициями и историей Камчатского края.
Программа «Другое дело» действует в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».