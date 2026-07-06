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В Красноярске разыскивают женщину, напавшую на восьмилетнюю девочку

В Красноярске разыскивают напавшую на 8-летнюю девочку на улице.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Полицейские разыскивают женщину, которая напала на улице на 8-летнюю девочку в Красноярске, сообщает краевой главк МВД.

По его данным, инцидент произошел в субботу на улице Алеши Тимошенкова.

«В дежурную часть отдела полиции № 6 МУ МВД России “Красноярское” о данном факте сообщила мать 8-летней потерпевшей. Она заявила, что неизвестная напала на ее дочь, гулявшую на улице. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность нападавшей и обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

В Telegram-каналах опубликовано видео, на нем женщина в ярком коротком платье склонилась над лежащей на земле девочкой. Нападавшую от ребенка отстранили подбежавшие мужчины. После чего женщина уходит, а девочка плачет рядом с подругами.