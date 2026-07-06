«Зуд, отёк, кашель»: Названы скрытые угрозы любимого напитка россиян

Однако гораздо чаще люди сталкиваются не с аллергией, а с непереносимостью кофеина, побочными эффектами напитка или реакцией на добавки, которые могут сопровождаться тревожностью, дрожью в руках, головокружением, бессонницей, учащённым сердцебиением, повышением давления, тошнотой или дискомфортом в желудке.