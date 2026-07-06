Почти 2 тысячи жителей сел Хабаровского края прошли медосмотр

«В ходе рейса мы осматриваем пациентов в селах низовья Амура, проводим диагностику и лечение различных офтальмологических заболеваний. Встречается много пациентов с патологией — как среди взрослых, так и среди детей. У детей наиболее часто встречается миопия, гиперметропия, различные виды косоглазия. В этом году во время рейса у одного пациента выявлена отслойка сетчатки — ему выдано направление на экстренную операцию. По сравнению с предыдущими годами увеличилось число дообследованных и прооперированных пациентов», — отметила врач-офтальмолог Лилия Зеленская.