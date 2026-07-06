Почти 2 тысячи жителей сел Хабаровского края прошли медосмотр

Медицинскую помощь врачей, прибывших на теплоходе «Здоровье», с 1 по 30 июня получили почти 2 тыс. жителей труднодоступных сел Хабаровского края. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Теплоход посетил 32 поселения Амурского, Ульчского, Комсомольского районов и района имени Полины Осипенко. Осмотр проводила бригада врачей, сформированная на базе территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. В нее вошли дерматолог, акушер-гинеколог, аллерголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог и другие специалисты.
«В ходе рейса мы осматриваем пациентов в селах низовья Амура, проводим диагностику и лечение различных офтальмологических заболеваний. Встречается много пациентов с патологией — как среди взрослых, так и среди детей. У детей наиболее часто встречается миопия, гиперметропия, различные виды косоглазия. В этом году во время рейса у одного пациента выявлена отслойка сетчатки — ему выдано направление на экстренную операцию. По сравнению с предыдущими годами увеличилось число дообследованных и прооперированных пациентов», — отметила врач-офтальмолог Лилия Зеленская.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.