177 тысяч рублей зарабатывают айтишники в Нижнем Новгороде

На первых строчках расположились Южно-Сахалинск (там наивысшие зарплаты получают работники добывающей отрасли — 528 тысяч рублей), Москва (банки и финансовые услуги — 398 тыс. руб.) и Красногорск (ИТ и связь — 368 тыс. руб.). В конце рейтинга находятся Владикавказ (энергетика — 74 тыс.руб.), Магас и Элиста (госслужба — 69 тыс. руб.).