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177 тысяч рублей зарабатывают айтишники в Нижнем Новгороде

В рейтинге российских городов по зарплатам в отраслях Нижний Новгород занял 22 место.

Источник: Нижегородская правда

177 тысяч рублей в среднем составляет зарплата специалистов в отрасли IT и связи в Нижнем Новгороде. Такими результатами исследования делятся РИА Новости по итогам первого квартала 2026 года.

В исследовании учитывались зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников региона.

В рейтинге российских городов по зарплатам в отраслях Нижний Новгород занял 22 место. Средняя зарплата в городе при этом составляет 104 тысячи рублей.

На первых строчках расположились Южно-Сахалинск (там наивысшие зарплаты получают работники добывающей отрасли — 528 тысяч рублей), Москва (банки и финансовые услуги — 398 тыс. руб.) и Красногорск (ИТ и связь — 368 тыс. руб.). В конце рейтинга находятся Владикавказ (энергетика — 74 тыс.руб.), Магас и Элиста (госслужба — 69 тыс. руб.).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что каждый пятый нижегородец тратит на дорогу до работы до двух часов.