«Оптический обман»: Почему нельзя заменять поход к офтальмологу модными гаджетами

Он также предупредил о дешёвых пластиковых тренажёрах с маркетплейсов, которые обещают «натренировать глазные мышцы» и вылечить близорукость. Миопия связана с анатомией глаза: глазное яблоко растёт и вытягивается в длину, поэтому никакой пластик или гимнастика не способны вернуть его в прежнее состояние. Упражнения могут быть полезны при спазме аккомодации, но не заменяют лечение.