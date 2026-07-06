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Пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась 332 000 рублей из-за мошенников

Она пыталась помочь племяннику, который якобы попал в ДТП.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у 84-летней жительницы Нижнего Новгорода 332 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пенсионерке позвонил псевдосотрудник правоохранительных органов и рассказал о ДТП, в которое якобы попал ее племянник. Чтобы помочь родственнику избежать ответственности, потерпевшая согласилась на встречу с лжеполицейским. Она завернула 332 000 рублей в бумагу и передала их неизвестному.

Позднее заявительница узнала, что никакой аварии не было. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что нижегородец лишился больше 1 млн рублей при попытке заработать на криптобирже.