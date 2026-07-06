Пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась 332 000 рублей из-за мошенников

Пенсионерке позвонил псевдосотрудник правоохранительных органов и рассказал о ДТП, в которое якобы попал ее племянник. Чтобы помочь родственнику избежать ответственности, потерпевшая согласилась на встречу с лжеполицейским. Она завернула 332 000 рублей в бумагу и передала их неизвестному.