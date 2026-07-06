На улице Победы в Черняховске отремонтируют дом 1893 года

На улице Победы в Черняховске отремонтируют дом конца XIX века. Работы оценили в 15,7 миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.
Жилой дом располагается на улице Победы, 13. Победителю торгов предстоит привести в порядок фасад здания.
Подрядчика определят 16 июля. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.
Жилой дом на улице Победы в Черняховске построили в 1893 году. Площадь двухэтажного здания с мансардой — 476 квадратных метров. В 2017 году специалисты отремонтировали крышу. Работы выполнило ООО «Мириам» за 1,2 миллиона рублей.
Ранее на улице Победы в Черняховске привели в порядок другие старинные здания. Среди них — дом № 15 и № 17 1925 года постройки.