Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Победы в Черняховске отремонтируют дом 1893 года

Работы оценили в 15,7 млн рублей.

На улице Победы в Черняховске отремонтируют дом конца XIX века. Работы оценили в 15,7 миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.

Жилой дом располагается на улице Победы, 13. Победителю торгов предстоит привести в порядок фасад здания.

Подрядчика определят 16 июля. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Жилой дом на улице Победы в Черняховске построили в 1893 году. Площадь двухэтажного здания с мансардой — 476 квадратных метров. В 2017 году специалисты отремонтировали крышу. Работы выполнило ООО «Мириам» за 1,2 миллиона рублей.

Ранее на улице Победы в Черняховске привели в порядок другие старинные здания. Среди них — дом № 15 и № 17 1925 года постройки.