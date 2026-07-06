На улице Победы в Черняховске отремонтируют дом 1893 года

Жилой дом на улице Победы в Черняховске построили в 1893 году. Площадь двухэтажного здания с мансардой — 476 квадратных метров. В 2017 году специалисты отремонтировали крышу. Работы выполнило ООО «Мириам» за 1,2 миллиона рублей.