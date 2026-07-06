Высокий класс пожарной опасности установился в трех районах Хабаровского края

Так, на территории Охотского округа и Аяно-Майского района, а таже частично на территории Комсомольского района установился IV (высокий) класс пожарной опасности, тогда как по всему остальному Хабаровскому краю сейчас сохраняются 1−3 классы пожарной опасности. При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток никаких существенных осадков в этих трех районах не ожидается. Отметим, что в восьми муниципальных образованиях Хабаровского края сейчас действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы, размер которых достигает 20 тысяч рублей для физических лиц, 60 тысяч рублей для должностных лиц и 800 тысяч рублей для юридических лиц. В случае уничтожения или повреждения чужого имущества и лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность.