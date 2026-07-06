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5 кг наркотиков и срок до 7,5 лет: наркокурьеров осудили в Хабаровском крае

В сентябре 2024 года трое фигурантов получили партию N-метилэфедрона весом более 5 кг из Москвы. Один из них должен был расфасовать наркотик на килограммовые партии и оставить их в тайниках в Хабаровске. Двое других забирали расфасованный товар для дальнейших закладок. Однако при размещении партии их задержали полицейские. Суд назначил одному из обвиняемых 7 лет 6.

В сентябре 2024 года трое фигурантов получили партию N-метилэфедрона весом более 5 кг из Москвы. Один из них должен был расфасовать наркотик на килограммовые партии и оставить их в тайниках в Хабаровске. Двое других забирали расфасованный товар для дальнейших закладок. Однако при размещении партии их задержали полицейские. Суд назначил одному из обвиняемых 7 лет 6 месяцев строгого режима, двоим другим — по 5 лет общего режима.