5 кг наркотиков и срок до 7,5 лет: наркокурьеров осудили в Хабаровском крае

В сентябре 2024 года трое фигурантов получили партию N-метилэфедрона весом более 5 кг из Москвы. Один из них должен был расфасовать наркотик на килограммовые партии и оставить их в тайниках в Хабаровске. Двое других забирали расфасованный товар для дальнейших закладок. Однако при размещении партии их задержали полицейские. Суд назначил одному из обвиняемых 7 лет 6 месяцев строгого режима, двоим другим — по 5 лет общего режима.