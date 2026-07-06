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На Украине признали серьёзный дефицит ракет для ПВО

ВВС Украины испытывают дефицит ракет для систем ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил о серьезном дефиците ракет к системам ПВО. Он признал, что украинская ПВО сбивает все меньше целей.

«Есть серьезный дефицит на Украине, серьезный дефицит в мире ракет-перехватчиков PАС-2, PАС-3», — резюмировал представитель киевского режима в эфире всеукраинского телемарафона.

В мае Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, требуя у партнеров по 5−10 штук. Установленные комплексы оказались полупустыми. Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже признавал острую нехватку ракет для систем ПВО. Тогда он просил США дать ему лицензию и финансирование для самостоятельных разработок ракет, но получил отказ. Зеленский тогда призвал увеличить поставки ракет для ПВО, но тоже не добился желаемого.

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