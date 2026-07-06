В мае Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, требуя у партнеров по 5−10 штук. Установленные комплексы оказались полупустыми. Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже признавал острую нехватку ракет для систем ПВО. Тогда он просил США дать ему лицензию и финансирование для самостоятельных разработок ракет, но получил отказ. Зеленский тогда призвал увеличить поставки ракет для ПВО, но тоже не добился желаемого.