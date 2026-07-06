Способами избавиться от боли без таблеток поделились врач и медсестра

Большинство людей предпочитают воспользоваться таблетками, когда их настигает боль. Между тем есть другие методы избавиться от неё. Одним из них поделилась 28-летняя медсестра Кейтлин Экок. Она уверяет, что он помог уже многим её пациентам.
Медик предлагает своим подопечным мысленно представить приятную сцену. Это может быть, к примеру, солнечный пляж или о прогулка по парку — кому что ближе. При этом нужно не просто нарисовать в голове картинку, а задействовать все возможные органы чувств — ощутить запах морских волн или хвои, почувствовать песок под ногами или прикоснуться руками к листьям деревьев.
Пользу такой методики подтверждают и учёные. Подобная техника также снижает тревогу перед операцией, помогает ускорить заживление ран и в целом улучшить качество жизни, подтверждает «Доктор Питер».
Врач Лафина Диамандис в свою очередь предостерегает пациентов от постельного режима и советует добавить в жизнь больше отвлекающего движения, в том числе, прогулки на свежем воздухе — они снижают стресс и уровень тревоги, а также помогают отвлекаться от печальных мыслей.
Ранее волгоградсвкий доктор Алёна Парецкая назвала семь сигналов, которые подаёт нам сердце, настаивая на визите к кардиологу.