Способами избавиться от боли без таблеток поделились врач и медсестра

Медик предлагает своим подопечным мысленно представить приятную сцену. Это может быть, к примеру, солнечный пляж или о прогулка по парку — кому что ближе. При этом нужно не просто нарисовать в голове картинку, а задействовать все возможные органы чувств — ощутить запах морских волн или хвои, почувствовать песок под ногами или прикоснуться руками к листьям деревьев.