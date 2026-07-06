ФАС возбудила дела против продавцов бензина и дизеля в трёх регионах

По информации службы за 2025 год, «Алькорр» вместе с двумя другими субъектами занимал коллективное доминирующее положение в Энгельсском районе. В ведомстве подчеркнули, что действия сети могут свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен и способны ущемить интересы потребителей навязыванием невыгодных условий. Компания должна исполнить предписание о прекращении сомнительных практик до 31 июля.