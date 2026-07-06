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50 студентов практикуются на нижегородских предприятиях «Эн+ Тепло Волга»

Знания они применяют на Автозаводской ТЭЦ, «Теплосетях» и на «Генерации тепла».

Источник: Живем в Нижнем

Больше 50 студентов вузов и техникумов проходят практику на ключевых предприятиях «Эн+ Тепло Волга»: Автозаводская ТЭЦ, «Теплосети» и «Генерация тепла». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Практикантами стали будущие электрослесари по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции, специалисты по теплоснабжению, теплотехническому оборудованию, теплогазоснабжению, вентиляции и сварочному производству.

Например, студент ивановского вуза применяет свои знания на Автозаводской ТЭЦ. Он узнал о возможности пройти практику на предприятии на университетской ярмарке вакансий.

«Для студентов прохождение практики на предприятиях “Эн+ Тепло Волга” — это возможность познакомиться с коллективом и окунуться в профессию уже во время учебы, закрепить свои навыки на практике», — говорится в сообщении.

Напомним, что предприятия «Эн+ Тепло Волга» обеспечивают теплом, электроэнергией и горячей водой свыше 400 тысяч нижегородцев, проживающих в Автозаводском и Ленинском районах. Для почти 1500 сотрудников компании действуют льготы на высшее образование, ДМС, лечение в санатории.

По словам гендиректора филиала «Эн+ Тепло Волга» Михаила Ефимова, предприятие предоставляет выпускникам возможность для успешного старта в карьере. Молодые специалисты находятся «под крылом» опытных наставников, что позволяет в последующем внедрять новые идеи для модернизации производства.

Ранее мы писали, что первый образовательный энергетический кластер появится в Нижнем Новгороде.