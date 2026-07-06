Forbes: подтверждение операций через «Макс» могут ввести в третьем «Антифроде»

Эта мера уже обсуждалась ранее, но она не вошла в финальную версию второго пакета антифрод-мер. Власти приняли «конструктивное и взвешенное решение» отказаться от этой нормы и не лишать граждан возможности выбора оптимального способа подтверждения операций, рассказал собеседник издания. Он считает, что возврат к ограничению способов подтверждения лишит компании возможности использовать свои системы аутентификации. «При разработке новых антифрод-мер необходимо руководствоваться подходом, при котором система сама определяет требуемый уровень подтверждения, исходя из различных факторов. Именно так работает антифрод сейчас», — подчеркнул источник Forbes.