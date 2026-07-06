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Пашинян дал указание закрыть почти все компании, входящие в концерн Царукяна

Премьер Армении распорядился остановить работу предприятий «Мульти Груп», включая завод «Араратцемент», на фоне участия оппозиции в выборах.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание закрыть почти все компании, входящие в концерн «Мульти Груп», который принадлежит лидеру оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, сообщает онлайн-издание «Ишханутюн» со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет, в частности, о заводе «Араратцемент». Причиной называется участие партии Царукяна в парламентских выборах. Ранее представитель партии Ивета Тоноян сообщила в соцсетях о масштабных обысках практически во всех компаниях концерна, а также в квартирах их директоров.

Ранее KP.RU писал, что лидер оппозиционного блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о наличии у оппозиции тайного плана по смещению премьер-министра Никола Пашиняна, но отказался раскрывать детали и имена участников. Он отметил, что оппозиция готова к уличным акциям, но пока ждет решения Конституционного суда, куда был подан иск об аннулировании итогов выборов или назначении второго тура. Представители блока заявляли о массовых нарушениях в ходе голосования.

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