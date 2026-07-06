Пашинян дал указание закрыть почти все компании, входящие в концерн Царукяна

Ранее KP.RU писал, что лидер оппозиционного блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о наличии у оппозиции тайного плана по смещению премьер-министра Никола Пашиняна, но отказался раскрывать детали и имена участников. Он отметил, что оппозиция готова к уличным акциям, но пока ждет решения Конституционного суда, куда был подан иск об аннулировании итогов выборов или назначении второго тура. Представители блока заявляли о массовых нарушениях в ходе голосования.