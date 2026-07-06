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Благоустройство площади воинского мемориала начато в Мариинском Ульчского района

Работы ведутся в рамках федеральной программы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Мариинское Ульчского района реализуется проект по обновлению площади мемориала «Навечно в памяти народной». Общая стоимость работ — 2 млн 326,8 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Средства выделены из федерального, краевого, местного бюджетов. Еще 900 тысяч рублей добавили спонсоры.

— В настоящий момент выполнен демонтаж старого покрытия, вывезен мусор. Также на территорию доставлен песок и гравий, — рассказала глава Мариинского сельского поселения Светлана Доркина.

Она добавила, что на площади уложат новую брусчатку. На сегодня работы выполнены на 50%. Кроме того, предстоит демонтаж старого ограждения и монтаж нового.

— Для каждого сельчанина проект имеет большое значение. Это наша общая память о героях Великой Отечественной войны, и наш долг — содержать мемориал в достойном виде — сообщила Светлана Доркина.

Работы планируется завершить до 1 августа.