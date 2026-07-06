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Шесть светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Шесть светофоров не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 6 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Белинского и Ломоносова, Белинского и Ижорской, а также Максима Горького и Ижорской. Все они отключены до 12:00. Что касается светофора на улице Кима (в районе дома № 85), то он неисправен.

Кроме того, отключены от питания светофоры на улице Родионова (остановка «Больница им. Семашко) и на Бурнаковском проезде (остановка “Бурнаковский проезд”).

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Напомним, что движение по улице Рождественской временно ограничат в июле.