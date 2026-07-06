Шесть светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Белинского и Ломоносова, Белинского и Ижорской, а также Максима Горького и Ижорской. Все они отключены до 12:00. Что касается светофора на улице Кима (в районе дома № 85), то он неисправен.