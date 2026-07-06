Средняя зарплата в банковской сфере Ростова достигла 132 тысяч рублей

По итогам первого квартала 2026 года самой высокооплачиваемой отраслью в Ростове-на-Дону стала сфера банков и финансовых услуг. Средняя номинальная зарплата в ней составила 132 тыс. руб. в месяц при среднегородском показателе в 96 тыс. руб. По этому параметру Ростов-на-Дону занял 48-е место в рейтинге российских городов по отраслевым зарплатам, подготовленном «РИА Новости».