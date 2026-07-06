В Туве начали собирать образцы лесных растений

Сбор образцов лесных растений стартовал в Республике Туве при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.
Специалисты уже собрали 90 образцов на территории Шагонарского лесничества. Каждый образец представляет собой фрагмент ветви длиной не менее 10 см с обязательно сохранившейся хвоей. Специалисты исключают образцы с любыми видимыми повреждениями, вызванными вредителями, болезнями или механическими воздействиями.
Затем биоматериал помещается в отдельный бумажный пакет с подробной этикеткой. На ней указываются точные географические координаты места отбора, дата сбора, порода, состав и возраст насаждения и фамилия специалиста, проводившего отбор. После этого образцы аккуратно сушат на открытом воздухе и направляют для дальнейшего изучения за пределы республики. На основе лабораторных исследований будет сформирована важнейшая референсная база генетических данных лесов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.