В Туве начали собирать образцы лесных растений

Затем биоматериал помещается в отдельный бумажный пакет с подробной этикеткой. На ней указываются точные географические координаты места отбора, дата сбора, порода, состав и возраст насаждения и фамилия специалиста, проводившего отбор. После этого образцы аккуратно сушат на открытом воздухе и направляют для дальнейшего изучения за пределы республики. На основе лабораторных исследований будет сформирована важнейшая референсная база генетических данных лесов.