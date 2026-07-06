К спору между «АльфаСтрахованием» и пермским аэропортом привлечена Росавиация

Арбитражный суд Пермского края привлек федеральное агентство воздушного транспорта в качестве третьего лица к делу по иску «АльфаСтрахование» к АО «Международный аэропорт Пермь».
В «АльфаСтраховании» считают, что контакт с птицами произошел в зоне орнитологической ответственности пермского аэропорта, поэтому он должен компенсировать расходы. Представители ответчика настаивают, что столкновение произошло в 13 км от контрольной точки аэропорта, поэтому вины общества в авиаинциденте нет. Рассмотрение дела по существу начнется 20 июля.