К спору между «АльфаСтрахованием» и пермским аэропортом привлечена Росавиация

Напомним, страховая компания требует с общества 6,19 млн руб. Эти средства истец выплатил «Аэрофлоту» после того, как в 2024 году Airbus 319 национального перевозчика столкнулся с птицами во время взлета в Большом Савино. В результате у лайнера был поврежден двигатель.