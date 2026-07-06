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Карина Воробьева покинула состав «Амурских Тигриц»

Коренная хабаровчанка играла в местной женской волейбольной команде с самого момента ее появления, то есть с лета 2023 года. Первый сезон Карина Воробьева выступала в основной команде «Тигриц», завоевав вместе с ней Кубок Сибири и Дальнего Востока, а также став чемпионом Высшей лиги «Б» и выйдя в Высшую лигу «А». В следующих двух сезонах она.

Коренная хабаровчанка играла в местной женской волейбольной команде с самого момента ее появления, то есть с лета 2023 года. Первый сезон Карина Воробьева выступала в основной команде «Тигриц», завоевав вместе с ней Кубок Сибири и Дальнего Востока, а также став чемпионом Высшей лиги «Б» и выйдя в Высшую лигу «А». В следующих двух сезонах она, выступая на позиции доигровщика, играла за молодежную команду «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» в Высшей лиге «Б», являясь ее лидером и капитаном. Но сейчас Карина Воробьева сама приняла решение закончить карьеру профессионального игрока и сосредоточиться на другом занятии.