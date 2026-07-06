В Красноярске семейство уток оказалось в местах лишения свободы

«Семейство, по всей видимости, отбилось от стаи и случайно оказалось в местах лишения свободы. Сотрудники колонии, понимая, что в условиях режимного объекта водоплавающим птицам может угрожать опасность, очень аккуратно поймали и усадили в коробку маму-утку и ее потомство, а затем вынесли за пределы учреждения и отнесли на берег Енисея. Утка с выводком, оказавшись в привычной среде обитания, незамедлительно отправилась к воде, одарив на прощание сотрудников ИК-6 счастливым кряканьем», — рассказали в тюремном ведомстве и поделились кадрами спасательной операции.