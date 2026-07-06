О пропаже в Красноярском крае женщины и ее дочери доложат Александру Бастрыкину

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летней женщины и ее 5-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад о расследовании данного уголовного дела будет представлен в центральный аппарат следкома. Напомним, женщина вместе с ребенком ушла в неизвестном направлении из квартиры, расположенной в Ачинске. Позднее их фиксировали камеры видеонаблюдения в Ачинске и в районе улицы Норильской в Красноярске. Накануне, 5 июля, в ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи в Ачинске было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка. Поиски женщины продолжаются. По последним данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, в них принимают участие 30 волонтеров и 100 сотрудников полиции из разных районов.