Приволжье: промышленная мощь и удивительный калейдоскоп культур

Это воплощенная промышленная и сельскохозяйственная мощь страны и одновременно удивительный калейдоскоп культур. ПФО представлен природными и рукотворными контрастами: здесь суровая красота Уральских гор соседствует с ласковым бризом волжских заливов, а вековые традиции деревянного зодчества мирно уживаются с футуристичными строениями современных автогигантов.
Это край плодородных черноземов, опора продовольственной безопасности России и индустриальный флагман страны с многовековой историей добывающей и перерабатывающей промышленности.
Но главное богатство Приволжья — люди. На этой земле веками живут бок о бок русские, татары, башкиры, чуваши, мордва, марийцы, удмурты, коми-пермяки и другие народы. Это пространство, где разные национальные традиции образовали уникальный культурный узор. Взаимовлияние культур породило удивительные феномены — например, татарская одежда, украшенная орнаментом финно-угров, или русская вышивка, впитавшая мотивы степных кочевников. Здесь не просто чтят прошлое и традиции — на их основе создают будущее. Местные жители оберегают свою идентичность и сохраняют обычаи предков. В каждом городке вы можете услышать самобытный говор, попробовать авторский вариант национальной кухни, познакомиться со старинными обрядами или ремеслами.
Приволжский округ сегодня — один из самых динамичных в плане развития внутреннего туризма. Важную роль в привлечении гостей играют зарегистрированные региональные бренды: Дымковская игрушка в Кировской области, Городецкая роспись в Нижнем Новгороде, Кусинское и Каслинское литье Челябинщины, Башкирский мёд или марийские сыры.
Радует, что регионы оценили этот ресурс и начинают использовать его для своего развития. Для Приволжья, с его богатейшими гастрономическими и ремесленными традициями, это просто «золотая жила»: здесь, по оценкам экспертов, скрыто в разы больше брендов, чем зарегистрировано сейчас.
Это место, где стремление сохранить свою идентичность не противоречит прогрессу, а усиливает его. Здесь шеф-повара ресторанов переосмысливают национальные блюда, встраивая их в современную кухню, а мастера на основе древних ремесел создают современные вещи, наполненные духом этих мест. Добро пожаловать в щедрое и гостеприимное Приволжье, а мы расскажем о его территориальных брендах, которые зарегистрировал Роспатент. Географические указания и наименования мест происхождения товаров представляют свои регионы, как визитные карточки, и отражают их уникальность.
Каждый год мы видим, как растет запрос на регистрацию локальных брендов: только за первую половину 26-го года реестр Роспатента пополнили 17 обозначений. Приволжский федеральный округ также показывает высокую активность — здесь настоящая кладовая уникальных продуктов и промыслов. Например, недавно зарегистрированы «Башкирские национальные костюмы» и «Павловский лимон». Огромное культурное наследие Поволжья, разнообразие местных промыслов и аутентичных товаров позволяет ожидать новых заявок от регионов округа.
Чувашская вышивка — история рода в стежках
Наименование места происхождения товара (НМПТ) Чувашской Республики
Вышивка в Чувашии — один из наиболее старинных традиционных видов народного декоративного искусства. Её орнаменты, техника, цветовая гамма генетически связаны с художественной культурой чувашского народа. Каждый рисунок нитью несёт в себе зашифрованное послание, каждый стежок имеет особое значение.
Символика орнамента может многое рассказать о статусе чуваша, поведать о его роде. Вышивка разных этнографических групп чувашей имеет свои особенности, отчасти связанные с культурным влиянием соседей — марийцев и татар.
Чувашская вышивка с лицевой и изнаночной стороны выглядит одинаково: не имеет видимых узлов, аппликация делается на обеих сторонах изделия. Традиционно используются льняные ткани, красный цвет, белый фон и геометрические узоры. Ручная вышивка — гладью, росписью, строчкой и другими техниками. Изделия отличаются изяществом, чистотой и ювелирностью швов.
Современные мастерицы, как и в давние времена, украшают старинным орнаментом предметы быта, одежду, аксессуары. А с образцами Чувашской вышивки XVIII — начала XX веков, и даже с более древними, можно познакомиться в местных музеях.
Удмуртские перепечи: символ гостеприимства Удмуртии по проверенному веками рецепту
Географическое указание (ГУ) Удмуртской Республики
«Удмуртские перепечи» — один из символов национальной кухни удмуртского народа, обязательное гостевое или праздничное блюдо.
В традиционной культуре оно считалось ритуальным, служило подношением семейно-родовому духу-покровителю.
Проверенное веками сочетание ингредиентов перепечей, форма и способ их изготовления в таком виде встречается только у удмуртов:
- небольшие круглые «корзинки» из крутого пресного ржаного или ржано-пшеничного теста с бортами;
- борта защипаны вертикально особым способом, без загиба внутрь;
- сочная начинка на основе яично-молочной смеси с различными наполнителями;
- готовят, запекая в дровяной печи или духовке.
Особенность удмуртских перепечей — разнообразие начинок:
- мясо и рыба;
- грибы и овощи;
- творог и дикорастущие травы.
Удмуртия хранит национальные традиции, гордится ими и щедро делится с гостями региона. Перепечами угощают в гостеприимных домах, в кафе и ресторанах, их можно купить в магазинах по всей Республике и попробовать более 30 видов этой выпечки на фольклорно-гастрономическом фестивале, который посвящен перепечам.
Марийский подкоголь (подкогыльо) — гордость луговых и горных мари
НМПТ Республики Марий Эл
Подкогыльо — гордость марийской кухни. Вареные пирожки с разнообразными начинками: от ягод, творога и картошки до мяса барсука, утки и индейки — у разных групп мари свои предпочтения в этом вопросе.
Сырье используют исключительно местное.
Каждый пирожок лепят вручную в форме полумесяца с фигурным защипом края — для закрытия начинки и украшения. Варят в кипящей подсоленной воде, также могут запекать в печи или готовить на пару.
Подкоголи крупнее пельменей или вареников, около 4−5 см в длину. На стол их подают со сметаной, топленым маслом и зеленью.
Аромат этих пирожков, их пикантный насыщенный вкус покоряет каждого, кто их попробует.
Марийцы ценят свой региональный бренд. В конце ноября в Республике Марий Эл отмечают «День подкогыльо» (Подкогыльо кече), проводят конкурсы на лучшее блюдо и дегустации.
Царевококшайский окорок — кулинарный шедевр с древней историей
ГУ Республики Марий Эл
Сыровяленый деликатес назван так в честь давнего названия города Йошкар-Олы, столицы Марий Эл, — Царевококшайска. Идеальный рецепт по старинным традициям и выверенная технология приготовления экологически чистого натурального продукта создают его уникальный вкус.
Охота была одним из главных занятий народов мари, и на этих землях были развиты традиции сыровяления, которые дополнялись кулинарным опытом соседних народов.
А еще в XVIII веке через Царевококшайск проходила дорога из центра России в Сибирь, купцы приезжали сюда на ежегодную Александро-Елизаветинскую ярмарку. Отсюда легенда о купце Софроне Смелом, от которого горожане узнали новый рецепт «Смелого мяса» — вяленого окорока.
Так традиции разных народов России объединились в рецепте Царевококшайского окорока, изысканный вкус которого покоряет самых искушенных гурманов.
Деликатес подают на мероприятиях высокого уровня и в местных ресторанах. Его выбирают в качестве статусного подарка. В 2024 году Царевококшайский окорок стал финалистом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Сернурский козий сыр — сочетание природных богатств и селекционных достижений
ГУ Республики Марий Эл
Молодой сыр с коротким сроком созревания, умеренно солёный, с деликатным послевкусием козьего молока и лёгкими ореховыми нотками.
Секрет его вкуса — прекрасная экология Республики и качество молока собственных коз фермы «Лукоз». Впервые за всю историю российского и советского козоводства здесь выведен новый тип зааненской породы — «Марийская».
Местных коз кормят сбалансированными составами и луговыми целебными травами, которые специально выращивают на пастбищах Сернурского района: полынь, чистотел, клевер, донник, кипрей — более десятка видов.
Сернурский козий сыр быстро завоевал популярность у гурманов. Он неоднократно получал признание на разных фестивалях и дегустациях. А с секретами его производства можно познакомиться на экскурсиях.
Сыр поставляют в 43 региона Российской Федерации, его можно встретить в крупных торговых сетях и на маркетплейсах.
Казанская узорная кожа: искусство кожаной мозаики
НМПТ Республики Татарстан
В картину народных художественных промыслов Приволжья, как в мозаику, вносит свой неповторимый колорит искусство татарских кожевенников.
Художественно обработанная кожа — национальное достояние региона. С XVIII века местные мастера хранят и передают новым поколениям традиции промысла: на мануфактурах дореволюционной Казани, в кожевенных артелях в 1920-е, на художественных фабриках в послевоенный период, на современных предприятиях.
Цветными нитями (иногда золотыми и серебряными) кожевенники вручную сшивают узорные детали. Благодаря этому работа обретает неповторимый орнамент. Кусочки сшиваются встык, поэтому шов не пропускает влагу. Технику используют при производстве обуви, сумок, декоративных подушек и панно.
Посмотреть на примеры работ татарских кожевенников и узнать о тонкостях мастерства можно в местных музеях, где хранятся старинные образцы и современные шедевры Казанской узорной кожи. А еще это потрясающей красоты и исключительного качества сувенир, который можно привезти из путешествия.
Удмуртский рубчик — восстановленное и сохраненное мастерство предков
ГУ Удмуртской Республики
В особой технике узорного ткачества удмуртские мастерицы создают ковры, рушники, одежду и аксессуары. В геометрическом узоре они зашифровывают свои мечты или пожелания счастья, достатка и благополучия. Сложные композиции из национальных мотивов, переплетенных ромбов, квадратов, зигзагов в неожиданных цветовых сочетаниях создают нарядные вещи с яркой палитрой
Именно в этой технике были воссозданы костюмные комплексы для фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» — на основе старинных костюмов, родовых реликвий участниц.
История ткачества в регионе берет свое начало в глубокой древности: еще в эпоху неолита здесь создавали ткани из грубых растительных волокон.
К XIX веку мастерство удмуртских женщин достигло совершенства, тогда и возникла переборная техника ткачества «рубчик» — из льна, крапивы, конопли и шерсти овец. Узорное ткачество удмуртских мастериц высоко ценилось и представляло Российскую Империю на международных выставках в Нью-Йорке и Париже.
Сегодня ткаческие традиции сохраняют в Национальном центре декоративно-прикладного искусства и ремесел в Ижевске. Благодаря работе ученых, археологов, этнографов и мастеров — носителей традиций, восстановлены утраченные методы и приемы ткачества. А современные изделия, выполненные в старинной технике, можно купить в местных магазинах, сувенирных лавках и на выставках.
Семёновская ложка: традиции хохломы
НМПТ Нижегородской области
Город Семёнов — один из крупнейших центров по художественной обработке дерева. Здесь создаются уникальные ложки с хохломской росписью — настоящие произведения искусства.
Процесс изготовления ложки такой же, как и столетия назад:
- из брёвен делают колотые заготовки;
- после обработки топором получаются прямоугольные заготовки — баклуши;
- ложку формуют специальным ножом, шлифуют и лудят — покрывают специальным составом в несколько слоёв для создания серебристой поверхности.
Цветочный узор в технике хохломской росписи наносят термостойкими масляными красками. Расписывают вручную без предварительных эскизов. Для защиты красок, придания блеска и защиты от влаги ложки трижды покрывают лаком, закаливая в печи при температуре 100−120 градусов. От цвета спеченного лака они становятся золотистыми, похожими на металлические.
Семёновские ложки — популярный сувенир и символ русского народного искусства. Они встречаются в коллекциях ценителей, в музейных экспозициях.
А на экскурсиях можно увидеть, как создаются эти уникальные изделия, и восхититься мастерством местных умельцев.
Шахунское ткачество — возрожденное искусство Нижегородской земли
НМПТ Нижегородской области
Традиционный русский народный промысел ручного узорного ткачества долгие века развивался во многих деревнях Нижегородской земли, где выращивали лён-долгунец и получали «долгую» нить для ткацких станков.
Возродили старинный промысел в городе Шахунья на строчевышивальной фабрике: после этнографической экспедиции в 1971 году заказали ручные ткацкие станки по народным образцам и открыли ткацкий цех.
Сегодня сохраняют и развивают традиции ремизного, браного и ажурного ткачества на фабрике «Тканые узоры»: создают современные предметы интерьера, одежду и аксессуары вручную на деревянных станках, как и в стародавние времена.
Количество цветов в ткани немногочисленно, сочетание гармонично и благородно. Отличительная черта шахунских узоров — заполнение поверхности ткани однотонным строгим геометрическим рельефом или цветным рисунком с древней славянской символикой.
Шахунское ткачество отмечено наградами многих выставок и фестивалей, его образцы представлены в музеях страны.
Прикоснуться к древнему искусству, ощутить тепло деревянного станка под рукой можно на мастер-классах по шахунскому узорно-ремизному ткачеству и на программах обучения этому ремеслу.
Симбирцит — уникальный самоцвет со дна древнего океана
НМПТ Ульяновской области
Поделочный камень назван так в честь месторождения под Ульяновском, который раньше был Симбирском. В промышленном количестве минерал встречается только здесь — в месторождении Ундоровское на волжских склонах.
Симбирцит называют «волжским янтарём» за его внешнее сходство с окаменевшей смолой: прозрачность, оттенки жёлтого, тёмно-коричневого, красновато-оранжевого в окраске. Но по химическому составу никакого отношения к янтарю симбирцит не имеет.
Изделия из теплых оттенков камня с фантазийными рисунками — настоящая приманка для туристов. Местные мастера создают из самоцвета декоративные фигурки, украшения, аксессуары. А в центре Ульяновска установлен «Памятник Симбирциту» в виде раковины с пластинами самоцвета — символ города.
Мордовский морёный дуб — сокровище со дна древних рек
ГУ Республики Мордовия
Изделия и заготовки из дуба, который пролежал под водой многие столетия — особая гордость Мордовии, ведь этот материал образуется в природных условиях естественным путём, и его залежи встречаются нечасто.
Тысячелетия назад на территории современной Мордовии в долинах извилистых рек Мокши и Суры росли густые дубовые рощи. Паводки размывали берега, деревья падали в реку и оставались лежать на дне, покрываясь слоями ила и торфа, превращаясь в ископаемый материал — морёный или чёрный дуб.
Специфичный цвет морёного дуба — результат сложного длительного химического взаимодействия органики древесины с минералами речного дна. Чтобы получился насыщенный цвет, дерево должно пролежать под водой не менее 500 лет.
Местные жители издавна добывало морёный дуб кустарными методами в старых руслах Мокши и Суры и использовали для изготовления мебели и хозяйственных инструментов. В ХХ веке несколько раз начинали исследования залежей и промышленную добычу дуба в Мордовии, но по разным причинам эта сложная работа прерывалась.
Сегодня в добыче морёного дуба компании используют современные технологии и поддержку Российской академии наук. Современные мастера хорошо понимают ценность материала и бережно используют его, создавая свои работы.
Изделия из Мордовского морёного дуба получают признание на конкурсах и выставках. Сувениры и статусные подарки из этого благородного материала — прикосновение к древности.
Мордовская ювелирная ёлочная игрушка: история поколений в благородных материалах
ГУ Республики Мордовия
Уникальные ёлочные игрушки мордовские мастера создают из ювелирной эпоксидной смолы с использованием природных минеральных камней и знаменитого морёного дуба. Этот материал обладает особой прочностью, неповторимой текстурой и воплощает в себе дух времени: его добывают со дна древних рек Мордовии — Мокши и Суры, где дуб пролежал более 2000 лет.
Сочетание природной красоты и мастерства ручной работы, художественная гармония формы и декора превращает каждую ёлочную игрушку в настоящее произведение искусства: сверкающий аметист или чистейший горный хрусталь тщательно подбирают, обрабатывают, чтобы идеально вписать его в дизайн игрушки.
Мордовские ювелирные ёлочные игрушки для украшения ёлок и интерьера могут иметь самые разные формы: самой ёлки, людей, животных и птиц, месяца и звёзд. Возможны и сложные многофигурные композиции, стилизованные пейзажные зарисовки.
Игрушки украшены геометрическими узорами, растительными мотивами и этническими символами, которые отражают национальную культуру Мордовии. Это символ семейных ценностей и теплых воспоминаний, который может передаваться из поколения в поколение.
Как зарегистрировать региональный бренд?
Получить статус регионального бренда может только обозначение для товара, который уже завоевал признание у потребителей, процесс его изготовления полностью или в значительной мере реализуется именно в этом месте, а на его уникальные качества влияют особенности региона: культура, история, традиции, географическое положение, климат, почвы, мастерство местных жителей и другие.
В каждом регионе с богатой историей и традициями можно обнаружить местные товары, которые производятся только здесь и обладают уникальными особенностями: ремесленные изделия, продукты питания и напитки, сельскохозяйственная и промышленная продукция, редкие ископаемые материалы и другие.
Когда мы слышим названия «Вологодское кружево», «Тульский пряник», «Гжель» или «Алтайский мед», то понимаем, в каком регионе их изготовили. Эти изделия стали символами своих мест, отражают их своеобразие, влияют на имидж территории и привлекают туда туристов и инвестиции.
Производители могут зарегистрировать такие наименования в Роспатенте в качестве региональных брендов: как географическое указание (ГУ) или наименование места происхождения товара (НМПТ). Эти средства индивидуализации прямо и через ассоциации подчеркивают связь товара с географической областью, где расположено его производство.
Для регистрации таких обозначений в качестве ГУ или НМПТ необходимо собрать документы, подтверждающие определенные качества товара, его историческую связь с конкретной территорией, влияние местоположения производства на уникальность продукта, другие необходимые справки и свидетельства, подготовить заявку и подать ее в Роспатент. В этом заявителю содействуют и эксперты Роспатента-ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности проводит все этапы экспертизы при регистрации объектов интеллектуальной собственности), и местные власти.