Приволжье: промышленная мощь и удивительный калейдоскоп культур

Уникальные ёлочные игрушки мордовские мастера создают из ювелирной эпоксидной смолы с использованием природных минеральных камней и знаменитого морёного дуба. Этот материал обладает особой прочностью, неповторимой текстурой и воплощает в себе дух времени: его добывают со дна древних рек Мордовии — Мокши и Суры, где дуб пролежал более 2000 лет.



Сочетание природной красоты и мастерства ручной работы, художественная гармония формы и декора превращает каждую ёлочную игрушку в настоящее произведение искусства: сверкающий аметист или чистейший горный хрусталь тщательно подбирают, обрабатывают, чтобы идеально вписать его в дизайн игрушки.