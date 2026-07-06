Сирены завыли в Челябинской области

«Его главная цель — привлечь внимание граждан к потенциальной угрозе. Если вы услышали этот сигнал, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения, обратиться к проверенным, официальным источникам информации. В них будет размещена информация о возникшей угрозе и порядок действий», — сообщают власти.