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Сирены завыли в Челябинской области

В городах Челябинской области включили сирены гражданской обороны. Об этом сообщают читатели ЕАН.

Источник: ЕАН

Сирены услышали жители Челябинска и Копейска. В правительстве региона рассказали, что звук сирен на улице, прерывистые гудки на предприятиях, машины с громкоговорителями обозначают сигнал «Внимание всем».

«Его главная цель — привлечь внимание граждан к потенциальной угрозе. Если вы услышали этот сигнал, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения, обратиться к проверенным, официальным источникам информации. В них будет размещена информация о возникшей угрозе и порядок действий», — сообщают власти.

Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, необходимо укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. В Челябинской области больше трех часов действует режим беспилотной опасности. Аэропорт имени Курчатова временно закрыт.

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