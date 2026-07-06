Сирены завыли в Челябинской области

Сирены услышали жители Челябинска и Копейска. В правительстве региона рассказали, что звук сирен на улице, прерывистые гудки на предприятиях, машины с громкоговорителями обозначают сигнал «Внимание всем».
«Его главная цель — привлечь внимание граждан к потенциальной угрозе. Если вы услышали этот сигнал, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения, обратиться к проверенным, официальным источникам информации. В них будет размещена информация о возникшей угрозе и порядок действий», — сообщают власти.
Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, необходимо укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. В Челябинской области больше трех часов действует режим беспилотной опасности. Аэропорт имени Курчатова временно закрыт.