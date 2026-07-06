В Беларуси молодая женщина может сесть на семь лет из-за тяги к развлечениям

В Рогачевском районе 26-летняя продавец может сесть на семь лет из-за тяги к развлечениям, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.
Правоохранители установили, что женщина, работавшая продавцом в одном из сельмагов района, долгое время буквально жила за счет работодателя и покупателей. Женщина просто брала себе в магазине продукты питания, алкоголь и сигареты, а также без стеснения забирала деньги из кассы. Пропажу товаров она потом списывала или маскировала.
Когда была установлена крупная недостача еще выяснилось, что продавец ведет откровенно асоциальный образ жизни.
— Все украденное шло на обеспечение личных пагубных привычек обвиняемой и развлечения, — прокомментировали в УВД.
Ущерб торговому предприятию превысил 17 тысяч белорусских рублей. Женщину будут судить за присвоение либо растрату имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере (ч.3 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурантке грозит до семи лет тюрьмы.
Еще в Минске бизнесвумен с алкоголизмом проворачивала крупные аферы.
Ранее мы рассказывали, как в Лиде завмаг провернул аферу в магазине мебели и может получить 12 лет тюрьмы.
А другая минчанка выдала себя за сестру за счет внешнего сходства, а та получила счет за ее содержание под арестом на свое имя.