В Беларуси молодая женщина может сесть на семь лет из-за тяги к развлечениям

Правоохранители установили, что женщина, работавшая продавцом в одном из сельмагов района, долгое время буквально жила за счет работодателя и покупателей. Женщина просто брала себе в магазине продукты питания, алкоголь и сигареты, а также без стеснения забирала деньги из кассы. Пропажу товаров она потом списывала или маскировала.