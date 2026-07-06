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Новосибирцы ждут разметку и просят изменить схему движения

Жители жалуются на отсутствие разметки в Кировском районе и предлагают изменить схему движения на проспекте.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирцы продолжают обращаться к властям с вопросами по дорожной разметке и организации движения. Жители жалуются на отсутствие «зебр» на опасных участках и предлагают изменить схему движения на одном из перекрёстков.

Жительница Кировского района сообщила, что уже два года не могут дождаться разметки у остановки «Семейный квартал» на улице Бронной. По её словам, переходить дорогу в этом месте стало целым квестом.

«Когда будет эта разметка на ост. Семейный квартал ул. Бронная 22/1? Только обещания 2 года. Перейти дорогу — это квест… Особенно утром и с 16 до 18 ч. Огромная просьба позаботиться», — написала она.

В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии ответили, что нанесение и обновление разметки будет выполнено в рамках предусмотренных мероприятий в летние месяцы.

«Нанесение и обновление дорожной разметки, согласно утверждённому графику, будет выполнено в рамках комплекса предусмотренных мероприятий в летние месяцы», — говорится в ответе.

Ещё одно предложение по организации движения поступило от другого жителя. Он попросил рассмотреть возможность открытия левого поворота с проспекта Димитрова в сторону вокзала по Вокзальной магистрали.

«Было бы не плохо открыть поворот налево с пр. Димитрова в сторону вокзала по Вокзальной Магистрали. Рассмотрите этот вариант там все перерыто и советская и димитрова», — написал он.

В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что вопрос находится на рассмотрении.

«Вопрос находится на рассмотрении. Благодарим за сотрудничество в вопросах безопасности дорожного движения», — ответили чиновники.

Конкретных сроков решения проблемы пока не названо.

области.