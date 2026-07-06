В Ульчском районе Хабаровского края семеро браконьеров незаконно добыли 700 килограммов осетрины и 82 килограмма чёрной икры

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении семерых жителей региона, подозреваемых в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов. Браконьеры организовали настоящий преступный промысел. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, семеро злоумышленников в возрасте от 30 до 58 лет действовали группой лиц по предварительному сговору. В акватории реки Амур в районе села Киселевка Ульчского района они на катерах при помощи сплавных сетей незаконно вылавливали осетров. Рыбу оглушали, затаскивали в плавсредства и перевозили в село, где разделывали, засаливали икру и упаковывали в пластиковые ёмкости. Для хранения использовали заброшенный дом, оборудованный морозильными ларями.
При задержании в лодках рыбаков находилось пять живых осетров — их выпустили обратно в Амур. При обысках обнаружено 700 килограммов замороженных фрагментов мяса осетровых, 40 килограммов копчёных фрагментов, один целый замороженный осётр и 82 килограмма чёрной икры. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Поводом послужили материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю.
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