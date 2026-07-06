В Ульчском районе Хабаровского края семеро браконьеров незаконно добыли 700 килограммов осетрины и 82 килограмма чёрной икры

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, семеро злоумышленников в возрасте от 30 до 58 лет действовали группой лиц по предварительному сговору. В акватории реки Амур в районе села Киселевка Ульчского района они на катерах при помощи сплавных сетей незаконно вылавливали осетров. Рыбу оглушали, затаскивали в плавсредства и перевозили в село, где разделывали, засаливали икру и упаковывали в пластиковые ёмкости. Для хранения использовали заброшенный дом, оборудованный морозильными ларями.