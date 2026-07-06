В Петербурге изменили правила парковки во дворах

Раньше запрет звучал так: нельзя перегораживать контейнерные площадки и выходы из парадных, чем пользовались многие нарушители. Если полицейские выписывали штраф, автомобилисты говорили в суде: «Моя машина не перегородила проход, она просто стоит рядом. Протиснуться можно».