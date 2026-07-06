Предприниматель из Ростова перевозил замороженную рыбу как охлажденную

Предприниматель из Ростова-на-Дону получил предостережение из-за того, что способ хранения при перевозке рыбы отличался от заявленного в документации. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Как пояснили в надзорном ведомстве, уполномоченный сотрудник предприятия оформил транспортные сопроводительные документы на 20,9 кг «замороженного минтая». При этом выяснилось, что продукцию на самом деле перевозили как «охлажденную».
— Сведения не соответствовали заявленному режиму транспортировки, это могло привести к выпуску в оборот некачественной и небезопасной продукции животного происхождения, — пояснили в управлении Россельхознадзора.
Нарушителя попросили в будущем строго соблюдать все установленные требования.
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