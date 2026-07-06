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В Хакасии специалисты лесного хозяйства научатся управлять дронами

Занятия будут проходить в онлайн-формате.

Обучение по программе «Специалист по эксплуатации БПЛА» пройдут 25 специалистов лесного хозяйства в Республике Хакасии по национальным проектам «Кадры» и «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Курс продлится семь недель, занятия будут проходить в онлайн-формате, что позволит специалистам совмещать учебу с основной деятельностью. Завершится подготовка очным экзаменом, который подтвердит полученные навыки и знания.

Отработка практических навыков будет проводиться на квадрокоптерах, которые уже закуплены для нужд лесного хозяйства. Всего на балансе министерства лесного хозяйства Хакасии находятся 38 единиц такой техники.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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