В России предложили выплачивать по 20 тысяч рублей парам за долгий брак

По предложению депутата, регионам могут рекомендовать установить единый подход к поздравлению семей с юбилеем брака. Ориентиром названа выплата не менее 20 тыс. рублей к 50-летию совместной жизни. В дальнейшем сумму предлагается индексировать или увеличивать к следующим юбилейным датам. Буцкая отметила, что в отдельных регионах такие меры поддержки уже действуют.