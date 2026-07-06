В России предложили выплачивать по 20 тысяч рублей парам за долгий брак

В России предложили ввести единую федеральную выплату для супружеских пар, которые прожили в браке 50 лет и более. Размер выплаты может составить не менее 20 тыс. рублей. С такой инициативой выступила председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Соответствующее обращение направлено главе Минтруда России Антону Котякову, сообщает РИА Новости.
По предложению депутата, регионам могут рекомендовать установить единый подход к поздравлению семей с юбилеем брака. Ориентиром названа выплата не менее 20 тыс. рублей к 50-летию совместной жизни. В дальнейшем сумму предлагается индексировать или увеличивать к следующим юбилейным датам. Буцкая отметила, что в отдельных регионах такие меры поддержки уже действуют.
«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», — говорится в обращении.
По мнению автора инициативы, такая мера может укрепить институт семьи и сформировать единый подход к поддержке семейных ценностей в России.