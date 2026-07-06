Врач Марьянова объяснила, как отличить аллергию от других заболеваний

За последние 30 лет аллергические заболевания, в том числе бронхиальная астма, стали все быстрее распространяться. О том, что может вызвать аллергию и какие способы профилактики доступны на сегодняшний день, рассказала аллерголог-иммунолог Татьяна Марьянова.
В наше время около 40% населения страдают от аллергии, при этом в крупных промышленных городах этот показатель может достигать 60%. С аллергическими заболеваниями, как правило, сталкивается каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок.
Аллергия — это состояние, при котором иммунная система ошибочно принимает некоторые вещества за опасные и борется с ними. Предрасположенность к таким реакциям чаще всего определяют гены. Развитие недуга происходит из-за загрязнения окружающей среды, психологических перегрузок, климатических условий, пищевых продуктов или зависимости от лекарств.
Аллергенами могут быть, например, пыльца растений или домашняя пыль, шерсть, эпителий и слюна питомцев, а также продукты. В ответ на повторное попадание аллергена в организм у человека появляется чихание, слезотечение, зуд, насморк или кашель.
Виды аллергии.
Респираторная аллергия (аллергический ринит) наблюдается у одного из десяти человек. Чаще всего она имеет наследственный характер. Среди главных симптомов — зуд в глазах, горле носу и на небе, чихание и заложенность носа, слезящиеся глаза и выделения из носа, а также конъюнктивит.
Одним из самых тяжелых проявлений аллергии является бронхиальная астма. Приступ наступает при столкновении с аллергеном или из-за инфекции.
В свою очередь, пищевая аллергия развивается в течение нескольких минут после приема определенного продукта. Чаще всего аллергенами выступают молоко, яйца, рыба и морепродукты, пшеница, орехи, соя, цитрусовые. После них могут появиться выделения из носа, удушье, крапивница, атопический дерматит, боли в животе, рвота, тошнота, диарея, покраснение глаз или пониженное давление.
Диагностика и лечение.
Многие принимают аллергию за симптомы других болезней, например, ОРВИ или отравления. Поэтому лечение не приносит результатов, а самолечение и вовсе может навредить иммунитету и привести к лекарственной аллергии.
Рекомендуется сразу обратиться ко врачу при появлении тревожных симптомов. Диагностику может провести обычный терапевт или педиатр, а также отоларинголог. Специалист назначит терапию, а при необходимости направит к аллергологу.
От аллергии помогают антигистаминные препараты, назальные и глазные капли, ингаляции. Также доступна аллерген‑специфическая иммунотерапия — в холодное время года в организм вводят аллергены в малых дозах, лечение длится 3−5 лет.
Профилактика аллергии.
Выявление аллергена и минимизация контакта с ним — обязательный шаг при лечении аллергии. В качестве профилактики следует регулярно проводить влажную уборку, стирать постельное белье в горячей воде, чаще проветривать помещение.
Если выявлена пищевая аллергия, необходимо исключить из рациона опасные продукты, а при аллергическом рините — ограничить пребывание на улице в период цветения или уехать из региона на 2−3 недели.
Ранее на сайте pravda-nn.ru иммунолог Тыринова рассказала, почему аллергиков становится больше.