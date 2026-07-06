Калининградские общественники разработали альтернативный логотип 80-летия области

«Число 80, размещенное в силуэтах советских башен 1965-го года, выполнено в стиле советского леттеринга, — объясняют активисты. — На одной из башен мы зажгли свет — как символ тепла и уюта родного дома, которым является для нас Калининградская область. На переднем плане — историческая кирпичная башня 1926-го года, мы подчеркнули ее кирпичную кладку, как и число 80, характерным оттенком, который ассоциируется с наследием региона. Все три башни символизируют триединство: прошлое, настоящее и будущее, а два яруса олицетворяют две эпохи, как будто разделённые 1946 годом — годом рождения Калининградской области».