Говядина в Ростове и Таганроге стала самой дорогой в области

По сведениям на 29 июня 2026 года, килограмм говядины в Таганроге стоил 714,16 рубля, в Ростове-на-Дону — 714,60 рубля. Средняя цена по Ростовской области составила 705,31 рубля. Наиболее доступная говядина зафиксирована в Сальске — 655,70 рубля за килограмм.