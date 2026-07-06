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Пьяный водитель насмерть сбил 3-летнего мальчика в Калининграде

5 июля около 17:40 на улице Заводской в Калининграде произошла трагедия. 36-летний водитель на Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил семью из трёх человек. Трёхлетний мальчик скончался на месте. 23-летняя женщина и годовалая девочка госпитализированы. Водителя задержали. Он был пьян — 0,6 мг/л…

Источник: Янтарный край

5 июля около 17:40 на улице Заводской в Калининграде произошла трагедия. 36-летний водитель на Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил семью из трёх человек.

Трёхлетний мальчик скончался на месте. 23-летняя женщина и годовалая девочка госпитализированы.

Водителя задержали. Он был пьян — 0,6 мг/л в выдыхаемом воздухе. Ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В 2016 году против него возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. В июле 2025 года его оштрафовали на 45 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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