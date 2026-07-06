Пьяный водитель насмерть сбил 3-летнего мальчика в Калининграде

Водителя задержали. Он был пьян — 0,6 мг/л в выдыхаемом воздухе. Ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В 2016 году против него возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. В июле 2025 года его оштрафовали на 45 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).