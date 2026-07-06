Ростовский девелопер «Югстрой» попал под наблюдение из-за долга в 30 млн рублей

С иском в суд обратился индивидуальный предприниматель Сергей Ясько. В заявлении он указал, что общая сумма неоплаченного компанией долга превысила составила почти 29,3 млн руб. Из них 8,6 млн руб. — основной долг, 20,5 млн руб. — штрафные санкции и 153,9 тыс. руб. — госпошлина.